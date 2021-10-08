Farrukhabad News: मंडी मार्ग का चौड़ीकरण अब भी अधूरा, जाम से जूझेंगे आलू किसान
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:18 AM IST
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फर्रुखाबाद। सातनपुर मंडी तक पहुंचने वाले आईटीआई चौराहा से सेंट्रल जेल चौराहा मार्ग का चौड़ीकरण अधूरा पड़ा है। दिसंबर से आलू की आवक शुरू होने वाली है, ऐसे में सड़क का निर्माण ठप होने से किसानों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है। करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के दोनों ओर फुटपाथ खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। आलू का सीजन शुरू होने पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा।
आईटीआई चौराहा से सेंट्रल जेल चौराहा तक 2.60 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। ठेकेदार ने अप्रैल में काम शुरू किया था, लेकिन श्याम नगर के पास गुणवत्ता खराब होने के आरोप के बाद स्थानीय लोगों ने काम रुकवा दिया था। कुछ दिन बाद काम दोबारा शुरू हुआ, पर ठेकेदार ने फुटपाथ खोदकर छोड़ दिए और निर्माण फिर ठप हो गया।
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मुरलीधर ने बताया कि काम में देरी करने पर ठेकेदार को नोटिस देकर जुर्माना लगाया जा चुका है। दोबारा रिमाइंडर भी दिया गया है। जल्द निर्माण शुरू नहीं कराया गया तो फिर पेनाल्टी लगाने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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आलू सीजन में बढ़ेगा यातायात का दबाव
एशिया की प्रमुख आलू मंडियों में शामिल सातनपुर मंडी में आलू सीजन के दौरान यातायात का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। किसान भोर से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में आलू लेकर मंडी पहुंचने लगते हैं। वाहनों की लंबी कतार और जाम के कारण किसानों को कई घंटे सड़क पर गुजारने पड़ते हैं। मंडी पहुंचने में देरी होने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। सीजन से पहले सड़क दुरुस्त नहीं हुई तो किसानों को इस बार भी जाम और बदहाल रास्ते से जूझना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ेगा असर
सातनपुर मंडी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू होने को हैं। यहां स्ट्रांग रूम बनने के साथ ही यहीं से पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं। मंडी में ही मतगणना कराई जाती है। फुटपाथ खुदे होने से चुनाव संबंधी गतिविधियों में दिक्कत आ सकती है। विगत दिनों जिलाधिकारी ने भी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सड़क का काम अब भी अधूरा है।
साढ़े पांच की जगह की जानी है मीटर चौड़ी
परियोजना के तहत मौजूदा साढ़े पांच मीटर चौड़ी सड़क को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाना है। इसके साथ मजबूत बेस, नई डामर लेयर, जरूरत के अनुसार नालियों का निर्माण, सड़क के किनारों का सुधार और मोड़ों को सुरक्षित बनाने का काम होना है। सड़क चौड़ी होने से भारी वाहनों और किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निकलने में सहूलियत मिलेगी। फिलहाल अधूरा निर्माण इस पूरी योजना पर सवाल खड़े कर रहा है।
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आईटीआई चौराहा से सेंट्रल जेल चौराहा तक 2.60 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। ठेकेदार ने अप्रैल में काम शुरू किया था, लेकिन श्याम नगर के पास गुणवत्ता खराब होने के आरोप के बाद स्थानीय लोगों ने काम रुकवा दिया था। कुछ दिन बाद काम दोबारा शुरू हुआ, पर ठेकेदार ने फुटपाथ खोदकर छोड़ दिए और निर्माण फिर ठप हो गया।
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पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मुरलीधर ने बताया कि काम में देरी करने पर ठेकेदार को नोटिस देकर जुर्माना लगाया जा चुका है। दोबारा रिमाइंडर भी दिया गया है। जल्द निर्माण शुरू नहीं कराया गया तो फिर पेनाल्टी लगाने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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आलू सीजन में बढ़ेगा यातायात का दबाव
एशिया की प्रमुख आलू मंडियों में शामिल सातनपुर मंडी में आलू सीजन के दौरान यातायात का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। किसान भोर से ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में आलू लेकर मंडी पहुंचने लगते हैं। वाहनों की लंबी कतार और जाम के कारण किसानों को कई घंटे सड़क पर गुजारने पड़ते हैं। मंडी पहुंचने में देरी होने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। सीजन से पहले सड़क दुरुस्त नहीं हुई तो किसानों को इस बार भी जाम और बदहाल रास्ते से जूझना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ेगा असर
सातनपुर मंडी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू होने को हैं। यहां स्ट्रांग रूम बनने के साथ ही यहीं से पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं। मंडी में ही मतगणना कराई जाती है। फुटपाथ खुदे होने से चुनाव संबंधी गतिविधियों में दिक्कत आ सकती है। विगत दिनों जिलाधिकारी ने भी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सड़क का काम अब भी अधूरा है।
साढ़े पांच की जगह की जानी है मीटर चौड़ी
परियोजना के तहत मौजूदा साढ़े पांच मीटर चौड़ी सड़क को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाना है। इसके साथ मजबूत बेस, नई डामर लेयर, जरूरत के अनुसार नालियों का निर्माण, सड़क के किनारों का सुधार और मोड़ों को सुरक्षित बनाने का काम होना है। सड़क चौड़ी होने से भारी वाहनों और किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को निकलने में सहूलियत मिलेगी। फिलहाल अधूरा निर्माण इस पूरी योजना पर सवाल खड़े कर रहा है।