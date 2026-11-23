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संवाद न्यूज एजेंसीफर्रुखाबाद। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जांचने के लिए शासन से नामित एसआरएम टीम डेरा जमाए है। रविवार को दूसरे दिन के निरीक्षण में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई जगह उपकरण खराब मिले, दवाओं का रखरखाव भी ठीक नहीं था और अवधि समाप्त दवाएं मिलें। टीम ने आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या व सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली।जनपद लखीमपुर खीरी से आई राज्य समीक्षा निगरानी (एसआरएम) टीम अस्पतालों की हकीकत देख रही है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अच्छी व्यवस्था वाले स्वास्थ्य केंद्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सात ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) व शहर सहित कुल आठ टीमों ने भ्रमण किया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद वर्मा और अधीक्षक डॉ. आरसी माथुर ने सिविल अस्पताल लिंजीगंज का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजी देखी, कर्मी दल से जानकारी ली और जांच सूची के हिसाब से सवाल किए।आयुष्मान आरोग्य मंदिर मछली टोला अवकाश के दिन भी खुला मिला, जहां पूरा कर्मी दल मौजूद था। श्याम नगर, भोलेपुर और बंधौआ के आरोग्य मंदिरों में कर्मी दल व दवाओं की कमी पाई गई। साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में डॉ. आरसी माथुर को दो दिन पूर्व ताला लगा मिला था। सिविल अस्पताल लिंजीगंज के 20 बेड के वार्ड में ताला लगा था, जहां टीम को पहुंचने नहीं दिया गया। डॉ. प्रमोद वर्मा ने बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट सीधे निदेशालय को भेजी जाएगी।अमृतपुर पीएचसी में खामियां डॉ. शोएब ने पीएचसी अमृतपुर के लेबर रूम में सहायक नर्स दाई (एएनएम) सपना यादव से प्रसव की जानकारी ली। एएनएम प्रसव से पहले की जांचों के बारे में नहीं बता सकी और धुलाई बेसिन में गंदगी मिली। कॉपर-टी के डिब्बे बाहर पड़े थे, जिस पर टीम ने नाराजगी जताई। स्वास्थ्य एटीएम बंद था और प्रयोगशाला तकनीशियन टीवी जांच की जानकारी नहीं दे सके। टीम ने उन्हें प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए।पिथनापुर में गंदगी और ठप स्वास्थ्य एटीएम पीएचसी पिथनापुर में अस्पताल परिसर व शौचालय में गंदगी मिलने पर टीम ने नाराजगी जताई। प्रसव की संख्या बेहद कम थी, दवा वितरण पंजी अधूरा मिला और अग्निशामक यंत्र भी नहीं था। भवन की रंगाई-पुताई वर्षों से नहीं हुई थी और चारदीवारी टूटी थी। स्वास्थ्य एटीएम ठप देख पीएचसी प्रभारी डॉ. सुधीर सिंह को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। सभी अस्पतालों में शिकायत पेटिका बाहर लगाने के आदेश दिए गए।सबलपुर में बाढ़ का असर पीएचसी सबलपुर में दवाइयों का भंडार व पंजी देखा गया, जहां स्वास्थ्य एटीएम भी बंद था। औषध विक्रेता प्रभाकर अग्निहोत्री ने बताया कि बाढ़ के पानी से अस्पताल में नमी थी। इससे मरीज सड़क के किनारे देखे जा रहे थे। वे एक नवंबर से अस्पताल में पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान राजेपुर सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रमित राजपूत और डॉ. गौरव वर्मा आदि मौजूद रहे।