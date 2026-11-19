Farrukhabad News: तेज रफ्तार बाइक ने किशोर की ली जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:57 PM IST
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शमसाबाद। भटासा स्टेशन पर किशोर बेटे को बैठाने जाते समय बाइक सवार पिता-पुत्र को तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इससे बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता को मामूली चोटें आईं। पुत्र ने इलाज के दौैरान दम तोड़ दिया।
कायमगंज थाना क्षेत्र के गांव अरियारा निवासी कुलदीप राजपूत बुधवार शाम बाइक से पुत्र प्रांशु राजपूत (17) को भटासा स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में अचानक निकली तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इसमें प्रांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। परिजन कानपुर ले गए। वहां इलाज के दौरान प्रांशु ने दम तोड़ दिया। प्रांशु कक्षा 12 का छात्र था। पिता भी चुटहिल हुए हैं।
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कायमगंज थाना क्षेत्र के गांव अरियारा निवासी कुलदीप राजपूत बुधवार शाम बाइक से पुत्र प्रांशु राजपूत (17) को भटासा स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में अचानक निकली तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इसमें प्रांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। परिजन कानपुर ले गए। वहां इलाज के दौरान प्रांशु ने दम तोड़ दिया। प्रांशु कक्षा 12 का छात्र था। पिता भी चुटहिल हुए हैं।
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