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नवाबगंज। नगर के मंझना रोड निवासी रजनेश शाक्य सीतापुर जिले में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। वह अपनी कार से सोमवार रात बाजार करके घर लौट रहे थे। चौराहे के पास उन्होंने सड़क किनारे कार खड़ी कर दी। एक दुकान से सामान खरीद रहे थे। उसी समय वहां से गुजरे दो सिपाहियों की बाइक कार से टकरा गई। आरोप है कि सिपाहियों ने शिक्षक को जमकर पीटा। इसके बाद कार थाने में खड़ी करवा दी। सूचना शिक्षक पक्ष के कई लोग थाने पहुंच गए। शिक्षक का कहना है कि वाहन में टूटफूट की भरपाई कर देते, मगर मारपीट करना ठीक नहीं है। देर रात तक विवाद चल रहा था। (संवाद)