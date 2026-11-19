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फर्रुखाबाद। शहर के मुख्यमार्गों पर स्कूलों की छुट्टी के समय लगने वाले जाम से लोगों को परेशानी हो रही है। फुटपाथों पर ठेली और दुकानदारों के कब्जे से समस्या बढ़ जाती है। दोपहर सवा दो से पौने तीन बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी होती है। इसी दौरान स्कूली बसें, टेंपो और मैजिक वाहन मुख्यमार्गों से गुजरते हैं। बृहस्पतिवार को लोहे वाली गली के सामने ठेली वालों के कारण जाम लग गया। घुमना से चौक जा रही एक बस भी फंस गई। एक नामचीन स्कूल के वाहनों के निकलने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों ने ठेली वालों से हटने को कहा, पर उन्होंने अनसुनी कर दी। कुछ युवकों ने वाहनों को आगे-पीछे करवाकर आवागमन शुरू कराया। करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा, कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था।