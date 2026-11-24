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-एटा सदर विधायक ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती, अगरबत्ती प्रज्ज्वलित कीसंवाद न्यूज एजेंसीसंकिसा। कार्तिक कौमुदी बुद्ध महोत्सव सोमवार को शुरू हो गया। इसमें भगवान बुद्ध स्वर्गावतरण समारोह का आयोजन किया गया। भिक्षु संघ के धम्म कीर्ति ने पंचशील का ध्वजारोहण किया।एटा सदर विधायक विपिन वर्मा उर्फ डेविड ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर अगरबत्ती व मोमबत्ती प्रज्वलित की। भदंत विजय सोम इंटर कॉलेज परिसर में यह महोत्सव आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में बाईवीएस और भदंत विजय सोम इंटर कॉलेज के 110 बच्चों ने भाग लिया। ये बच्चे कक्षा छह से आठ तक के थे। भिक्षु धम्म कीर्ति ने सभी को पाली भाषा में बुद्ध वंदना कराई। उन्होंने परित्राण पाठ का उच्चारण भी कराया।सदर विधायक विपिन वर्मा ने कहा कि भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर ही मनुष्य का उद्धार संभव है। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म की सीमा पूरे विश्व में फैली हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बुद्ध की बात करने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में बुद्ध की मूर्ति उपहार में ले जाते हैं।