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अमृतपुर क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर गहलवार की रहने वाली शिल्पी टेंपो से राजेपुर पहुंची थीं। राजेपुर तिराहे से वह ई-रिक्शा पर सवार होकर अपने पिता दिनेश चंद्र सक्सेना के घर जा रही थी। वहां ई-रिक्शा से उतरने के बाद जब उन्होंने किराया देने के लिए बैग से पर्स गायब देखा तो उसके होश उड़ गए। पर्स में रखी सोने की चेन, दो अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की पायल और बिछुआ गायब थे।महिला के शोर मचाने पर उनके परिजन तुरंत बाहर आ गए। परिजनों ने ई-रिक्शा चालक की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गांव हरसिंहपुर तक अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद शिल्पी ने थाना राजेपुर पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया।थानाध्यक्ष राजेपुर अजब सिंह ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।