Farrukhabad News: दूसरे दिन गिरफ्तारी दिखाने में फंसे जहानगंज थानाध्यक्ष

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जहानगंज थाने के एक गांव की युवती ने आठ सितंबर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता ने यासीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि यासीन का उसकी बेटी से दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था। वह बेटी के फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी।पुलिस ने यासीन पर सहयोग करने का दबाव बनाया। 13 सितंबर को यासीन अपने अधिवक्ता के साथ थाने गया था। वहां पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर 14 सितंबर को गिरफ्तारी दिखा दी।यासीन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि उस समय के जांच अधिकारी (थानाध्यक्ष जहानगंज) राकेश कुमार ने गिरफ्तारी में झूठे साक्ष्य गढ़े। याची और पुलिस के दस्तावेजों में भी अंतर पाया। गिरफ्तारी में पुलिस ने सिर्फ धारा 108 दिखाई और अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में युवती को प्रताड़ित करने की बात कही गई थी। फिलहाल यासीन अपने घर पर नहीं है। हालांकि, पुलिस ने अपने बचाव के प्रयास शुरू कर दिए हैं।