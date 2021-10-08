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आगरा के राजपुर चुंगी उखरा मार्ग के गुरु गोबिंद नगर निवासी श्यामपाल सिंह के पुत्र हरिओम सिंह (25) बीएएमएस द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसने शनिवार दोपहर छात्रावास के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल चौकी प्रभारी रामकेश और थानाध्यक्ष रामसहाय सिंह ने पुलिस बल के साथ जांच की थी। कमरे से छात्र का मोबाइल, अन्य कुछ सामान भी कब्जे में लेकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद भाई धर्मवीर और बहनोई बिना कुछ पुलिस को तहरीर देकर ही शव आगरा घर लेकर चले गए। थानाध्यक्ष रामसहाय सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई जांच शुरू नहीं की गई है। परिवार के लोग शोक में होंगे। मोबाइल की सीडीआर तब निकलवाएंगे जब परिजन तहरीर देंगे। पुलिस को अब परिजनों का इंतजार है। कॉलेज में रविवार अवकाश होने के बावजूद छात्रावास में रह रहे छात्र खासे चिंतित बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं रहीं।इनसेटकॉलेज प्राचार्य से जताई नाराजगीशनिवार शाम पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद प्राचार्य डॉ. नीतू सिंह से बातचीत के दौरान हरिओम सिंह के भाई धर्मवीर सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताते रहे। बहनोई ने भी छात्रावास के अलावा भोजनालय में सही सुविधा न होने की शिकायत की। हालात को देख प्राचार्य ने परिजन को हर बार समझाने का ही प्रयास किया। (संवाद)