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Farrukhabad News: किराचन में होम्योपैथिक इलाज ठप, दवा लेने 15 किमी दूर जा रहे ग्रामीण

Wed, 04 Nov 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:02 AM IST
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Homeopathic treatment services in Kirachan have come to a halt; villagers are having to travel 15 km to obtain medicine.
अमृतपुर। क्षेत्र के गांव किराचन में संचालित होम्योपैथिक अस्पताल गंगा की बाढ़ से ठप हो गया। अस्पताल की दवाएं सीएचसी राजेपुर भेजे जाने से ग्रामीणों को इलाज के लिए 15 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है। 42 वर्ष से संचालित इस अस्पताल को अपना भवन नसीब नहीं हो सका है।
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राजेपुर विकास खंड के किराचन गांव में 1984 से संचालित होम्योपैथिक अस्पताल भवन को 42 वर्ष बाद भी अपना भवन नहीं मिल पाया। पहले यह अस्ताल पूर्व प्रधान स्व. बाबू सिंह यादव के मकान में चलता रहा। पिछले साल अधिकारियों ने वहां से हटाकर पंचायत घर में अस्पताल संचालित कराया। इस बार बाढ़ आने से डॉ. फरहा दीवा ने दवाइयां व अन्य सामान भरकर गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर सीएचसी राजेपुर में रखवा दीं। गांव में होम्योपैथिक अस्पताल संचालित होने से आसपास के ग्रामीणों को भी इलाज की सुविधा मिल रही थी। अब यह अस्पताल बंद होने से मरीजों को होम्योपैथिक इलाज नहीं मिल पा रहा है। जरूरतमंद कुछ मरीज किराया खर्च कर सीएचसी से दवा लाने को मजबूर हैं। गांव के अनिल कुमार यादव, राकेश कुमार, पातीराम, देवेंद्र, किशोर, शैलेंद्र यादव आदि का कहना है कि डॉक्टर दवाइयां लेकर 15 किलो मीटर दूर चली गईं। जबकि पांच किलो मीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य अमृतपुर में बना है। इस अस्पताल में दवा रखी होती तो भी मरीजों को लाभ मिल सकता था। होम्योपैथिक जिला प्रभारी डॉ. दीप्ति त्रिवेदी ने बताया कि गंगा में बाढ़ आने से दवाईयां सीएचसी राजेपुर पहुंचाई गई थीं। सीएमओ से बात कर अमृतपुर पीएचसी में होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
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