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सिकंदरपुर में जल निगम की पानी की टंकी से रात में ओवरफ्लो हो गईसंवाद न्यूज एजेंसीशमसाबाद। सिकंदरपुर में जल निगम की ओर से बनाई गई पानी की टंकी से रात में ओवर फ्लो होने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। इससे कई किसानों की फसलें जलमग्न हो गईं। इससे फसलों में नुकसान होने की आशंका है।नगर पंचायत के शेरवानी टोला निवासी किसान शकील के दो बीघा आलू की फसल पानी में डूब गई। वहीं इमरान की डेढ़ बीघा आलू और अकीर की दो बीघा सरसों की फसल भी जलमग्न हो गई। इसके अलावा मुनीम खान की आलू की फसल वाले खेत में भी पानी भर गया। खेतों के साथ मोहल्ले के कब्रिस्तान में भी पानी भरने की जानकारी सामने आई है।खेतों में पानी भरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसानों ने फसलों को हुए नुकसान को लेकर चिंता जताई है। जल निगम के जेई विनोद कुमार ने बताया कि रात में किसी कर्मचारी ने टंकी भरने के लिए नलकूप चला दिया। इसके बाद उसे बंद करना भूल गया। इससे टंकी ओवर फ्लो हो गई। जानकारी कर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।