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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी द्रोण एकेडमी की टीम लक्ष्य के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 16 ओवर में 108 रन बनाकर आउट हो गई। अभय कुमार ने 18, कप्तान अंश सिंह ने 16 और देवांश व रुद्र प्रताप ने 12-12 रन बनाए। लक्ष्य एकेडमी की ओर से शोहराव दानिश अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए। अजय ने तीन और सुल्तान दानिश अली ने दो विकेट झटके।जवाब में लक्ष्य एकेडमी ने 15.4 ओवर में चार विकेट खोकर 109 रन बना लिए। टीम की ओर से देवेंद्र सिंह ने 44, विनय ने 19 और अर्जुन ने 13 रन का योगदान दिया। द्रोण एकेडमी के प्रायुंश यादव और अध्ययन शर्मा ने दो-दो विकेट लिए। छह विकेट से जीत दर्ज करने वाली लक्ष्य एकेडमी को डॉ. रोहित तिवारी ने विजेता ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और धैर्य के साथ खेलने की सीख दी।वहीं, अंडर-18 आयु वर्ग के एक अन्य मुकाबले में शमसाबाद की टीम ने फतेहगढ़ को एक विकेट से हराकर जीत दर्ज की। इस दौरान राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी विक्रम अग्रवाल, पुष्कर मिश्रा, अमित सक्सेना, सुहानी राठौर, धीरेंद्र कुमार, विनीत कुमार, अहमद मियां और मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।