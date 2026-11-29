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गांव ग्रासपुर निवासी मोर सिंह कुछ दिन पूर्व ट्रक लेकर आए थे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने गांव में शुक्रवार शाम दावत की। दावत खाने के बाद 24 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। एक साथ ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने विषाक्त भोजन कब्जे में लेकर थाने लाई। बीमार ग्रामीणों का कायमगंज स्थित निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तबीयत में सुधार होने पर सभी ग्रामीण घर चले गए। पुलिस की सूचना पर शनिवार दोपहर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जावेद अख्तर मौके पर पहुंचे। उन्होंने तेल, पूड़ी, सब्जी के नमूने लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ अजय वर्मा ने बताया कि ग्रामीण की शिकायत पर जांच की गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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कंपिल। क्षेत्र के गांव ग्रासपुर में फूड प्वाइजनिंग से 24 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। उनका निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भोजन को कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तेल, पूड़ी, सब्जी आदि के नमूने लिए गए।