Farrukhabad News: तो स्वास्थ्य विभाग में एडवांस कमीशन पर होता भुगतान, बातचीत का ऑडियो वायरल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:10 AM IST
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फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार व सीएमओ के बीच छिड़ी रार जंग में बदलती दिख रही है। पहले सीएमओ ने ठेकेदार के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्र लगाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अब कमीशन तय करने के लिए हो रही बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। ठेकेदार का कहना है कि एडवांस में कमीशन लेकर भुगतान किया जाता है। जबकि सीएमओ षड्यंत्र के तहत एआई से ऑडियो बनाये जाने की बात कह रहे हैं।
जूनियर विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं के लिए नैपकिन की खरीद कराकर वितरण कराया जाता है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार से सामग्री आपूर्ति कराई है। इसका 10 लाख आठ हजार रुपये भुगतान बकाया था। इसी भुगतान को लेकर ठेकेदार काफी दिनों तक विभाग के चक्कर लगाता रहा। फिर भुगतान के लिए कमीशन तय करने का दौर चला। वायरल हुए ऑडियो में ठेकेदार व सीएमओ की आवाज बताई जा रही है। इसमें कमीशन को लेकर हुई बातचीत में ठेकेदार खुद को गरीब आदमी बताते हुए भुगतान की गुजारिश कर रहा है। ठेकेदार ने कुल 30 प्रतिशत कमीशन देने की बात कह रहा है जबकि कथित सीएमओ की आवाज में 25 प्रतिशत खुद को और 20 प्रतिशत कमीशन स्टोर के एक जिम्मेदार को देने की बात कही जा रही है।
ठेकेदार का दावा है कि उसने चार लाख रुपये भुगतान कराया। अभी 50 हजार रुपये शेष रह जाने से उसके अन्य भुगतान लटके हैं। वहीं स्टोर के चीफ फार्मासिस्ट चक्र सिंह यादव का कहना है कि उनसे ऑडियो या कमीशन का कोई लेना-देना नहीं है। सीएमओ डॉ.आनंद उपाध्याय ने बताया कि एक टेंडर में जीएसटी के फर्जी अदेयता प्रमाणपत्र लगाने पर उन्होंने दो फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे ठेकेदार एकजुट होकर षडयंत्र कर रहे हैं। वायरल ऑडियो पूरी तरह एआई जनरेटेड है। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कमीशन का आरोप गलत है।
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जूनियर विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं के लिए नैपकिन की खरीद कराकर वितरण कराया जाता है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार से सामग्री आपूर्ति कराई है। इसका 10 लाख आठ हजार रुपये भुगतान बकाया था। इसी भुगतान को लेकर ठेकेदार काफी दिनों तक विभाग के चक्कर लगाता रहा। फिर भुगतान के लिए कमीशन तय करने का दौर चला। वायरल हुए ऑडियो में ठेकेदार व सीएमओ की आवाज बताई जा रही है। इसमें कमीशन को लेकर हुई बातचीत में ठेकेदार खुद को गरीब आदमी बताते हुए भुगतान की गुजारिश कर रहा है। ठेकेदार ने कुल 30 प्रतिशत कमीशन देने की बात कह रहा है जबकि कथित सीएमओ की आवाज में 25 प्रतिशत खुद को और 20 प्रतिशत कमीशन स्टोर के एक जिम्मेदार को देने की बात कही जा रही है।
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ठेकेदार का दावा है कि उसने चार लाख रुपये भुगतान कराया। अभी 50 हजार रुपये शेष रह जाने से उसके अन्य भुगतान लटके हैं। वहीं स्टोर के चीफ फार्मासिस्ट चक्र सिंह यादव का कहना है कि उनसे ऑडियो या कमीशन का कोई लेना-देना नहीं है। सीएमओ डॉ.आनंद उपाध्याय ने बताया कि एक टेंडर में जीएसटी के फर्जी अदेयता प्रमाणपत्र लगाने पर उन्होंने दो फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे ठेकेदार एकजुट होकर षडयंत्र कर रहे हैं। वायरल ऑडियो पूरी तरह एआई जनरेटेड है। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कमीशन का आरोप गलत है।
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