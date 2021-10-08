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फतेहगढ़ के मोहल्ला वनखड़िया निवासी हेमंत बाथम ने बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे यूपी-112 पर दरौंदी गांव के पास शव पड़ा होने की सूचना दी। इस पर मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छानबीन की तो पास में ही झोला पड़ा था। उसमें कुछ कपड़े थे। साथ ही ई-श्रम कार्ड, बैंक पासबुक व आधार कार्ड मिला। उसमें नाम मातादीन पुत्र मेहरवान और पता गांव बिड़हैल लिखा था। जिस स्थान पर शव पड़ा था वहां से बिड़हैल की दूरी करीब दो किलोमीटर है।पुलिस ने गांव में प्रधान को मामले की सूचना दी। देर रात तक प्रधान के अलावा गांव से वहां कोई नहीं पहुंचा तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जिस तरह से शव पड़ा था। उससे हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। उसके गले में पीले रंग का अंगौछा कसा था।। उसकी पैंट गीली होने व एक पैर में जूता था। दूसरा जूता शव के नीचे दबा था। गांव पहुंचने पर पुलिस ने मातादीन के परिजन को तलाश किया। वहां भाई जगमोहन शर्मा के पुत्र संजीव शर्मा ने फोटो देखने के बाद शव अपने चाचा मातादीन उर्फ रज्जन (47) का ही होने की पुष्टि की। मातादीन की शादी नहीं हुई थी। शाम को वह झोला लेकर घर से निकल गए थे। वह ट्रक पर हेल्पर का भी काम कर लेते थे।सीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि हत्या कर शव फेंका गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।