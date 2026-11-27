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शेखपुर स्थित दरगाह पर 23 नवंबर से उर्स शुरू हो चुका है। मुख्य मेला 29 नवंबर को लगेगा। मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अकीदतमंदों के लिए तबर्रुक तैयार करने में सैकड़ों कारीगर दिन-रात जुटे हैं। शेखपुर समेत जिले के 20 से अधिक गांवों में लड्डू बनाने की भट्ठियां जल रही हैं। मुख्य मेले के दिन हजारों क्विंटल लड्डुओं की बिक्री होने का अनुमान है।दरगाह के सचिव मोहिसिन शमशी के मुताबिक, पहले कमालगंज, शेखपुर और गदनापुर में ही लड्डू बनाए जाते थे, लेकिन अब यह परंपरा पूरे जिले में फैल गई है। देश के विभिन्न शहरों में बसे अकीदतमंदों के साथ विदेशों में रहने वाले लोगों तक भी तबर्रुक पहुंचाया जाता है।महंगाई ने बढ़ाई लड्डुओं की कीमतपरंपरा की इस मिठास पर महंगाई का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। हलवाई कन्हैया के अनुसार, चीनी की बोरी 2200 से बढ़कर 3100 रुपये, बेसन की बोरी 2700 से 3400 रुपये और रिफाइंड तेल का टिन 2200 से 2450 रुपये हो गया है। वहीं, अमन चौरसिया बताते हैं कि कॉमर्शियल सिलिंडर 2100 से बढ़कर 3200 रुपये पहुंच गया है। कारीगरों की मजदूरी बढ़ने से भी लागत बढ़ी है।बताया कि पिछले साल 150 रुपये किलो बिकने वाले लड्डू इस बार 180 से 200 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। गुणवत्ता के अनुसार कीमत अलग-अलग है। शेखजी के उर्स की यह मिठास आज भी आस्था, रोजगार और सदियों पुरानी परंपरा को एक सूत्र में पिरोए हुए है।