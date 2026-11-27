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रामलीला में रामचरितमानस का दृश्य साकार हुआ, जिसमें हनुमानजी भगवान राम के आगमन का संदेश लेकर नंदीग्राम पहुंचे। प्रभु श्रीराम लंका की ओर से और भरत-शत्रुघ्न रामलीला मंच की ओर से चले। इसके बाद सभी का मंच पर मिलन हुआ। भरत मिलाप की नयनाभिराम झांकी ने त्याग, प्रेम और आत्मीयता का संदेश दिया। इसमें हनुमान, अंगद, नल-नील व बाल वानर सेना के स्वरूप भी शोभायमान थे। इस लीला को देखने के लिए सड़क से लेकर मकानों की छतों तक भक्तों की भीड़ उमड़ी। लीला का निर्देशन अजय कुमार द्विवेदी और श्यामजी मिश्रा ने किया। महंत आशुतोषानंद बाजपेई, विनय मिश्रा और राजा मिश्रा सहित अन्य सदस्यों ने व्यवस्था संभाली।

कमालगंज। बुधवार रात शृंगीरामपुर में भरत मिलाप लीला का मंचन हुआ। इसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।