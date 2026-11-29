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सूचना पर थानाध्यक्ष सचिन चौधरी ने पुलिस टीम भेजकर मामले की जांच कराई थी। पुलिस ने मौके पर राहगीरों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन कोई घायल नहीं मिला। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे से जुड़ा प्रतीत हुआ था। घटना के दूसरे दिन तक किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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शमसाबाद। हजियांपुर चौराहे पर टेंपो में टक्कर मारने के आरोप में रोडवेज बस घेरने के मामले में दूसरे दिन भी किसी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी। शुक्रवार को फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही रोडवेज बस को कुछ युवकों ने रोककर घेर लिया था। युवकों का आरोप था कि बस ने टेंपो में टक्कर मार दी है। विवाद बढ़ने पर चालक और परिचालक बस छोड़कर मौके से चले गए थे।