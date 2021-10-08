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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के दोनों दिनों में सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। पात्र नागरिक उनसे फार्म-6 प्राप्त कर भर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर, पूरा पता और आवश्यक अभिलेख जमा करने होंगे।बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in, पर जाकर फार्म-6 भर सकते हैं। इसके अलावा ECINET एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि पात्र नागरिक 28 और 29 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराएं और मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन या अन्य किसी समस्या के समाधान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की हेल्पलाइन संख्या 05992-1950 पर संपर्क किया जा सकता है।