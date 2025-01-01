Farrukhabad News: भाषण प्रतियोगिता में सक्षम अव्वल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:06 AM IST
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फर्रुखाबाद। जिला विज्ञान क्लब की ओर से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, श्याम नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चार प्रतियोगिताओं के विजेताओं सहित 12 विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाषण प्रतियोगिता में सक्षम दुबे ने प्रथम, केआर रस्तोगी इंटर कॉलेज के वैभव प्रजापति ने द्वितीय और आशू अवस्थी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
निबंध प्रतियोगिता में भूमि शुक्ला प्रथम, आद्या दीक्षित द्वितीय और सरस्वती विद्या मंदिर सेनापत की छवि कुमारी तृतीय रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में खुशी ने पहला, अंजली ने दूसरा और वैष्णवी ने तीसरा स्थान हासिल किया। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में दिव्यांश प्रताप प्रथम, उदय राज सक्सेना द्वितीय और अक्षरा मिश्रा तृतीय रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी एसके तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला समन्वयक दीपिका राजपूत ने कहा कि अंधविश्वास और भ्रम समाज की प्रगति में बाधक हैं। विद्यार्थियों को स्वयं वैज्ञानिक सोच अपनाने के साथ परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।
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विषय विशेषज्ञ अर्चना गुप्ता और तुषार मिश्र ने उदाहरणों एवं व्यावहारिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अंधविश्वासों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन चंदन लाल मिश्र और जितेंद्र सिंह यादव ने किया।
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निबंध प्रतियोगिता में भूमि शुक्ला प्रथम, आद्या दीक्षित द्वितीय और सरस्वती विद्या मंदिर सेनापत की छवि कुमारी तृतीय रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में खुशी ने पहला, अंजली ने दूसरा और वैष्णवी ने तीसरा स्थान हासिल किया। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में दिव्यांश प्रताप प्रथम, उदय राज सक्सेना द्वितीय और अक्षरा मिश्रा तृतीय रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी एसके तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला समन्वयक दीपिका राजपूत ने कहा कि अंधविश्वास और भ्रम समाज की प्रगति में बाधक हैं। विद्यार्थियों को स्वयं वैज्ञानिक सोच अपनाने के साथ परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।
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विषय विशेषज्ञ अर्चना गुप्ता और तुषार मिश्र ने उदाहरणों एवं व्यावहारिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अंधविश्वासों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन चंदन लाल मिश्र और जितेंद्र सिंह यादव ने किया।