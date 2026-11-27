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थाना क्षेत्र के गांव जिनौल निवासी सुदर्शन वाल्मीकि ने अपनी पुत्री आरती का विवाह बदायूं जिले के थाना उसावां क्षेत्र के गांव जसमा निवासी धर्मवीर के साथ किया था। बुधवार को आरती की मौत की सूचना पर पिता ससुराल पहुंचे। उन्होंने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए शव मायके ले आए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।थाना प्रभारी नितिन चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बीमारी से मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। सूत्रों के अनुसार, वीडियोग्राफी के साथ ही दो डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। आरती की मौत फेफड़े की बीमारी से होना बताया गया है।