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काली नदी पुल से रामगंगा पुल तक यही नजारा आम है। दिन में किसी तरह निकलने वाले वाहन चालकों के लिए रात का सफर और खतरनाक हो जाता है। अब कोहरा दस्तक देने वाला है। ऐसे में सड़क किनारे खड़े भारी वाहन धुंध में ओझल हुए तो पीछे से आने वाले वाहनों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़ी स्कूली बस में ट्रक की टक्कर से चार बच्चों की मौत और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना भी जिम्मेदारों को नहीं चेता सकी है। सीओ यातायात अभय वर्मा ने बताया कि जल्द ही अभियान चलाएगा। ढाबों संचालकों को जागरूक किया जाएगा।फोटो-12 मोहम्मदाबाद क्षेत्र में होटल के बाहर धोए जा रहे ट्रैक्टर। संवादफोटो-13 होटल के बाहर खड़े डंपर। संवादकहीं धुलाई, कहीं मरम्मत, सड़क पर ही पार्किंगबृहस्पतिवार को मोहम्मदाबाद क्षेत्र में द गोल्डन एंपायर होटल के बाहर सड़क पर ट्रैक्टर खड़े मिले। एक ट्रैक्टर की धुलाई हो रही थी। हवाई पट्टी के पास दुकानदार सड़क पर ही टायरों की मरम्मत कर रहा था। ढाबे के बाहर दो-तीन डंपर खड़े थे। बताया गया कि ये दिनभर यहीं खड़े रहते हैं और रात में मिट्टी खनन के लिए जाते हैं। विजाधरपुर गांव के बाहर होटल के सामने डीसीएम और पिकअप खड़ी मिलीं। चालक-परिचालक खाना खाने गए थे। सेंट्रल जेल पुलिस चौकी के बाहर भी क्रेन और ट्रक खड़े दिखाई दिए।फोटाे-14 मसेनी चौराहा पर प्राइवेट बस से उतारा जा रहा सामान। संवादब्लैक स्पॉट पर भी नहीं थम रहा बसों का जमावड़ामसेनी चौराहा पहले से ब्लैक स्पॉट घोषित है, इसके बावजूद सड़क के दोनों ओर प्राइवेट बसें खड़ी मिलीं। बरेली की ओर जाने वाली लेन में खड़ी बस की छत से कर्मचारी सामान उतार रहा था तो दूसरी ओर छिबरामऊ जाने के लिए बस सड़क पर ही सवारियां भर रही थी। यहां रात में भी बसें खड़ी रहती हैं। पास में कबाड़ की दुकान पर डीसीएम में कबाड़ लादा जा रहा था। सामान चढ़ाने के लिए लगाई गई सीढ़ी तक सड़क पर फैली थी।शाम होते ही ढाबों के बाहर लगती भारी वाहनों की कतारफोटो-चांदपुर के पास सीमेंट की बोरियां लादने के लिए ट्रक सड़क पर खड़ा मिला। इससे यातायात प्रभावित होता रहा। चाचूपुर से जैनापुर तक शाम ढलते ही ढाबों के बाहर ट्रक और डंपरों की कतार लग जाती है। यहीं हाल मोहम्मदाबाद क्षेत्र का भी है। सड़क के दोनों ओर खड़े इन वाहनों के कारण रात में निकलने वाले छोटे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार के बीच अचानक खड़े भारी वाहन कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं।कोहरे में ओझल हुए वाहन तो टक्कर से बचना होगा मुश्किलफोटो-15 मोहम्मदाबाद क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े डंपर व ट्रक। संवादहाईवे पर खड़े भारी वाहनों के पीछे कोई चेतावनी संकेतक या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे थे। रात में रोशनी कम होने और कोहरा छाने पर सड़क किनारे खड़े ट्रक और डंपर दूर से दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में तेज रफ्तार से आने वाले वाहन चालकों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ऐसे में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि शाम तक अधिकारियों के वाहन भी इसी हाईवे से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें सड़क किनारे खड़े वाहनों की समस्या नजर नहीं आती। स्थानीय थाना पुलिस भी गश्त के दौरान इन्हें हटवाने की जहमत नहीं उठाती।