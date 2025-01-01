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जिला विज्ञान क्लब की समन्वयक दीपिका राजपूत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में जीजीआईसी की सुनैना प्रथम, मिस्टी द्वितीय और हिमांशी तृतीय रहीं। निबंध में निमिष कुमार प्रथम, लजीना द्वितीय और रुचि तृतीय स्थान पर रहीं। भाषण प्रतियोगिता में आयशा और शगुन बैस ने प्रथम तथा निमिष कुमार मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में रति प्रथम, निधि पाल द्वितीय और किरण देवी तृतीय रहीं।विषय विशेषज्ञ धर्मवीर सिंह और योग प्रशिक्षक अंकुर द्विवेदी ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, योग और पौधरोपण का महत्व बताया। जिला विज्ञान क्लब की ओर से हुए कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ के प्रधानाचार्य बहोरन लाल ने किया। संचालन सरिता त्रिवेदी ने किया।