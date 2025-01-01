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एवी इंटर कॉलेज में हुई बैठक में मुख्य अतिथि पंकज सिंह का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। गैस सिलिंडर समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन योजनाओं से आम जनता को राहत मिली है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका जरूरी है। बैठक में कायमगंज विधायक डॉ. सुरभि गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य कुंवर जीत, नामित सभासद जितेंद्र शाक्य और महिला मोर्चा की नेता रेनू त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।