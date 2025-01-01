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प्रधानाचार्य कैप्टन गिरिजा शंकर की देखरेख में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ एआरटीओ (प्रशासन) केके यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रतियोगिताओं में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। क्विज में एनकेपी इंटर कॉलेज की गायत्री सिंह ने पहला, मदन मोहन कनोडिया बालिका इंटर कॉलेज की हिमांशी ने दूसरा और डीएवी इंटर कॉलेज रजलामई की प्राची ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।भाषण प्रतियोगिता में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के देवेश यादव प्रथम, रखा बालिका इंटर कॉलेज की आयशा द्वितीय और मदन मोहन कनोडिया बालिका इंटर कॉलेज की कोमल तृतीय रहीं। नुक्कड़ नाटक में एमआईसी की टीम प्रथम, एनकेपी बालिका इंटर कॉलेज की टीम द्वितीय और मदन मोहन कनोडिया बालिका इंटर कॉलेज की टीम तृतीय स्थान पर रही।प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी विजेताओं को 30 नवंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। एआरटीओ प्रशासन केके यादव ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और एनसीसी कैडेट्स को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई।