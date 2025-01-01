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पहले मुकाबले में यंग स्टार क्लब के कप्तान निखिल मिश्रा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम 14 ओवर में 88 रन बनाकर आउट हो गई। ओम तिवारी ने 15, रोनी प्रताप ने 16 और उजैर अली ने 11 रन बनाए। जयहिंद के शुभम तिवारी ने चार विकेट लिए, जबकि आर्यन सिंह और प्रिंस गहरवार को दो-दो विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जयहिंद की टीम ने आठ विकेट खोकर 13.2 ओवर में 91 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। आर्यन सिंह ने 22, तेजस कटियार ने 14 और शुभम तिवारी ने 10 रन बनाए। यंग स्टार के रिषभ यादव ने चार और बादल पांडेय ने तीन विकेट लिए। चार विकेट लेने और उपयोगी रन बनाने वाले शुभम तिवारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी वजीजमा खां ने उन्हें पुरस्कार दिया।दूसरे मुकाबले में गायत्री स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 58 रन बनाए। अर्पित राठौर ने सर्वाधिक 30 और गुलजार अली ने नौ रन बनाए। फतेहगढ़ इलेवन के नितिन कुमार ने तीन, शिवप्रताप और संकल्प ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में फतेहगढ़ इलेवन ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रयांशु यादव ने 18 और शिवप्रताप ने 17 रन बनाए। गायत्री स्कूल के आनंद और अर्पित ने दो-दो विकेट लिए। शिवप्रताप को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।