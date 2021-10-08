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जनपद एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के निवासी बाल अपचारी के खिलाफ शमसाबाद थाने में चार जुलाई 2022 को 15 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि 19 मई 2022 को पत्नी का इलाज कराने अस्पताल गए थे। इसी दौरान पड़ोस की रिश्तेदारी में आने-जाने वाला 17 वर्षीय किशोर बेटी को बहलाकर घर से ले गया। बेटी घर से नकदी और जेवर भी ले गई थी। पुलिस ने विवेचना कर मामले में बाल अपचारी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।मामले की सुनवाई बाल न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-01 मेराज अहमद की अदालत में हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18(3) के तहत बाल अपचारी का विचारण वयस्क की तरह किए जाने की आवश्यकता बताई थी।पीड़िता ने अदालत में गवाही दी कि आरोपी बाल अपचारी उसे टैक्सी और बस से नोएडा ले गया था। वहां किराये के कमरे में करीब तीन महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसकी मर्जी के बिना कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने उसे बरामद कर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया।पीड़िता को उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रतिकर दिलाने के लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्णय की प्रति भेजने का आदेश दिया।