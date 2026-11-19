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फर्रुखाबाद। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला ने बताया कि 18 सूत्री मांगों को लेकर 20 नवंबर को महानिदेशालय का घेराव दो माह के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रमुख सचिव के निर्देश 18 नवंबर निदेशक पैरामेडिकल ने संगठन से लखनऊ में वार्ता की। इसके बाद महानिदेशक की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला के नेतृत्व में संगठन की वार्ता हुई। इसमें 18 मांगों पर अधिकारियों सकारात्मक रुख दिखाया। प्रत्येक मांग पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर सहमति बनी। महानिदेशालय ने मिनट्स भी जारी किए। इस पर एसोसिएशन ने महानिदेशालय घेराव कार्यक्रम दो माह के लिए स्थगित किया है। निर्धारित समय में मांगें पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष सालिगराम त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे व संरक्षक आरएनडी द्विवेदी मौजूद रहे।