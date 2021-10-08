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- धनतेरस के बाद 16 दिनों में सोना 18,500 और चांदी 350 रुपये प्रति 10 ग्राम हुई थी सस्ती- सहालग के चलते 22 कैरेट के गहनों की सबसे ज्यादा मांग, हल्के डिजाइन युवतियों की पसंदसंवाद न्यूज एजेंसीफर्रुखाबाद। सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद सोमवार को तेजी आ गई। सोने के भाव में 3500 रुपये और चांदी में 30 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद धनतेरस के मुकाबले सोना अब भी 15 हजार रुपये सस्ता है। कीमतों में गिरावट और सहालग का सीजन शुरू होने से सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। शादी वाले परिवार गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा मांग 22 कैरेट के आभूषणों की है, जबकि युवतियां हल्के और आकर्षक डिजाइन के 18 कैरेट के गहने पसंद कर रही हैं।सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज रस्तोगी ने बताया कि इन दिनों अधिकांश ग्राहक 22 कैरेट के गहने खरीद रहे हैं। लोगों की कोशिश ऐसे आभूषण खरीदने की है, जो भविष्य में भी काम आएं। सहालग के चलते शादी वाले परिवारों में जेवरों की मांग बढ़ी है। युवतियां हल्के वजन के आकर्षक डिजाइन पसंद कर रही हैं। देखने में भारी लगने वाले हल्के आभूषण भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।फतेहगढ़ के कुमार ज्वैलर्स के कुमार चंद्र वर्मा ने बताया कि करीब 75 फीसदी ग्राहक 22 कैरेट और 25 फीसदी ग्राहक 18 कैरेट के गहनों की मांग कर रहे हैं। 40 ग्राम की पायल और 10 ग्राम की बिछिया का सेट सात से आठ हजार रुपये में उपलब्ध है। दुल्हन के लिए सोने का छोटा सेट करीब एक लाख रुपये में मिल रहा है।उन्होंने बताया कि छह नवंबर को धनतेरस पर 24 कैरेट सोने का भाव 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 22 नवंबर को घटकर 1.25 लाख रुपये रह गया। सोमवार को 3,500 रुपये की तेजी के बाद भाव 1.29 लाख रुपये पहुंच गया। इसी तरह चांदी 1,900 रुपये से घटकर 1,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई थी, जो सोमवार को 30 रुपये बढ़कर 1,580 रुपये हो गई। धनतेरस के मुकाबले सोने में करीब 10.4 फीसदी और चांदी में करीब 16.8 फीसदी की गिरावट अब भी बनी हुई है।