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थाना क्षेत्र के ग्राम बघौना निवासी रामचंद्र सक्सेना (68) बृहस्पतिवार दोपहर में पैदल ही बाजार जा रहे थे। जैसे ही ब्लॉक और चौराहे के बीच नगर से जा रही तेज रफ्तार बाइक ने रामचंद्र को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घायल को सीएचसी भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख रेफर कर दिया। लोहिया अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। मौत की सूचना पर पत्नी धनदेवी बेहाल हो गईं। रामचंद्र सक्सेना के दो पुत्र सुशील कुमार और ओमप्रकाश हैं। वह मजदूरी के साथ बैंड मास्टर के रूप में भी काम करते थे। पुलिस ने टक्कर मारने वाली बाइक की तलाश शुरू कर दी है।

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नवाबगंज। बाजार से घरेलू सामान लेने जा रहे एक बैंड मास्टर को नगर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। घायल को सीएससी से हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। लोहिया अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं।