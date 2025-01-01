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रविवार को कस्बे से दो किलोमीटर दूर तालाब के पास स्थानीय लोगों ने एक्सपायर्ड इंजेक्शन पड़े देखे। बच्चों ने जब वहां पड़ी पॉलिथीन उठाई तो उसके अंदर इंजेक्शन भरे मिले। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जांच करने पर पता चला कि सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन हैं। इन पर जून 2026 की एक्सपायरी डेट दर्ज है।कुछ जानकारों ने कहा कि यह इंजेक्शन तो सरकारी अस्पतालों में ही मिलता है। एंटी बायोटिक इंजेक्शन एमाक्सीसिलिन एंड पोटैशियम 1.2जीएम पर एक्सपायर डेट जून 2026 अंकित थी। मौके पर 150 से अधिक इंजेक्शन पड़े मिले हैं। यह इंजेक्शन खांसी, जुकाम और बुखार के इलाज में काम आते हैं। नियमानुसार एक्सपायर इंजेक्शनों का निस्तारण किया जाना चाहिए था।तालाब के किनारे एक्सपायर इंजेक्शन मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन दवाओं के कारण तालाब का पानी दूषित हो रहा है। पानी पीने से बेजुबान पशुओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही से जीवन रक्षक दवाओं की खुलेआम बर्बादी हो रही है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।सीएचसी अधीक्षक लोकेश शर्मा ने कहा कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है। बैच नंबर से पता लगाया जाएगा कि यह इंजेक्शन किस स्वास्थ्य केंद्र को दिए गए थे।मुख्य चिकित्सा अधिकारी आनंद उपाध्याय ने कहा कि एक्सपायर्ड इंजेक्शन फेंके जाने के मामले में गंभीरता से जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।