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बिसंडा थाना क्षेत्र के मझींवासानी गांव के बैदनपुरवा निवासी किशन वर्मा (14) शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे दो साथियों के साथ थ्रेसर में बैठकर धान की कतराई के बाद गांव लौट रहा था।रास्ते में बबूल की डाल सिर में लगने से वह नीचे गिर गया और ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर सत्यनारायण कुशवाहा चला रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।वहीं तिंदवारी क्षेत्र में अलग-अलग हादसों में छह लोग घायल हुए। पपरेंदा-तिंदवारी मार्ग पर मिरगहनी के पास बाइक अनियंत्रित होने से चिल्ला के जंगलिया (55) घायल हो गए। जसईपुर के पास स्पीड ब्रेकर पर बाइक उछलने से बेंदा निवासी अनिल कुमार (22) गिरकर घायल हो गए। महेंदु निवासी रामबाबू (25) छत पर जाते समय सीढ़ियों से गिर गए।जंगलिया की गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांदा-फतेहपुर हाईवे पर मुंगुस के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से शिवम (19) और उनके चाचा राम बहादुर (55) घायल हुए। वहीं सिंहपुर के पास कुत्ता सामने आने से बाइक फिसलने पर आलमपुर निवासी इराजुद्दीन शाह (30) घायल हो गए। सभी घायलों को पीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया गया।