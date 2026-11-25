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बकेवर में नहीं पहुंची टीमबकेवर। कस्बे में 50 शैया का अस्पताल बना है। राज्य स्तरीय रिव्यू टीम को इस अस्पताल का भी निरीक्षण करना था। लेकिन टीम यहां पहुंची ही नहीं। यहां डॉक्टरों की कमी काफी समय से चली आ रही है। इसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। टीम न आने से यहां की रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंच सकेगी।फोटो : पीएचसी बहादुरपुर में बाहर से पानी भरकर लाते कर्मी। संवादसीन-1पीएचसी में खून-शुगर की नहीं शुरू हो सकी जांचलवेदी। राज्य स्तरीय रिव्यू टीम ने रविवार को पीएचसी बहादुरपुर का निरीक्षण किया था। इस दौरान लैब में खून, शुगर व अन्य जरूरी जांचों की सुविधा नहीं मिली थी। टीम ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच शुरू कराने के निर्देश दिए थे। तीन दिन बीत जाने के बाद अब तक जांच शुरू नहीं हो सकी। इसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। पीएचसी में सफाई व पानी की व्यवस्था भी बदहाल है। टीम ने इसको दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन हालात जस के तस हैं।फोटो : सीएचसी उदी में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट। संवादसीन-2सीएचसी उदी में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांटउदी। सीएचसी उदी में ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद भी नियमित नहीं चल पा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट ज्यादातर बंद रहता है। राज्य स्तरीय टीम ने इसको नियमित चालू करने के निर्देश दिए थे। वहीं, सीएचसी उदी में छह की जगह दो एमबीबीएस डॉक्टर हैं जबकि विशेषज्ञ डॉक्टर न होने से मरीजों को जिला अस्पताल या सैफई रेफर कर दिया जाता है।फोटो : सीएचसी बसरेहर में गंदगी के बीच लगा हैंडपंप। संवादसीन-3सीएचसी बसरेहर में गंदगी का अंबारबसरेहर। राज्य स्तरीय टीम ने सीएचसी बसरेहर का निरीक्षण किया था। टीम को सीएचसी में गंदगी का अंबार मिला था। तीन दिन बीत जाने के बाद भी सीएचसी के हालात नहीं बदले। यहां गंदगी की जस की तस पड़ी हुई है। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।रिव्यू टीम को इन बिंदुओं पर करनी थी पड़तालअस्पताल में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली पड़े हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट चालू या बंद है। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता, कौन-कौन सी दवाओं की कमी है, कौन-कौन जांचें हो रही हैं, कौन सी जांचें बंद हैं। अस्पताल में कितने मरीज हर रोज आते हैं, कितने रेफर होते हैं। अस्पताल में पानी व सफाई की कैसी व्यवस्था है।वर्जनराज्य स्तरीय टीम ने तीन दिनों तक अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कमियों को नोट कर उसे पोर्टल पर भर दिया था। साथ ही जिला स्तर से ठीक होने वाली व्यवस्थाएं दुरुस्त कराए जाने के लिए स्थानीय अफसरों से कहा गया था। अगर व्यवस्थाएं अब तक ठीक नहीं हुई हैं, तो जिम्मेदार अफसर से जवाब मांगा जाएगा।-डॉ. प्रदीप गुप्ता, डिप्टी सीएमओ