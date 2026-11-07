Etawah News: रामलीला में श्रीराम जन्म, ताड़का और सुबाहु वध लीला का मंचन

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मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि धरवार में हर वर्ष दशहरा के बाद दिवाली से कुछ दिन पहले रामलीला होती है। दिवाली पर ग्रामीण घर लौटते हैं, इसलिए इस समय आयोजन की परंपरा है। दूसरे दिन राजा दशरथ के संतान न होने के शोक और पुत्रेष्टि यज्ञ का मंचन हुआ।इसके बाद भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की लीला प्रस्तुत की गई। ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञों की रक्षा हेतु राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। मार्ग में ताड़का वध तथा राक्षस सुबाहु के वध की लीलाओं ने दर्शकों को भावविभोर किया।