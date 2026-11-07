Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Staging of the birth of Lord Rama and the slaying of Tadaka and Subahu in the Ramlila.

Etawah News: रामलीला में श्रीराम जन्म, ताड़का और सुबाहु वध लीला का मंचन

Sat, 07 Nov 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Staging of the birth of Lord Rama and the slaying of Tadaka and Subahu in the Ramlila.
फोटो 18: रामलीला में मंचन करते बाहर से आए कलाकार। संवाद
जसवंतनगर। क्षेत्र के ग्राम धरवार में आठ दिवसीय ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन श्रीराम जन्म, ताड़का वध और सुबाहु वध की लीलाओं का भावपूर्ण मंचन हुआ। कलाकारों के सजीव अभिनय ने दर्शकों को रामायण काल की घटनाओं से रूबरू कराया।
विज्ञापन

मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि धरवार में हर वर्ष दशहरा के बाद दिवाली से कुछ दिन पहले रामलीला होती है। दिवाली पर ग्रामीण घर लौटते हैं, इसलिए इस समय आयोजन की परंपरा है। दूसरे दिन राजा दशरथ के संतान न होने के शोक और पुत्रेष्टि यज्ञ का मंचन हुआ।
विज्ञापन

इसके बाद भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की लीला प्रस्तुत की गई। ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञों की रक्षा हेतु राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। मार्ग में ताड़का वध तथा राक्षस सुबाहु के वध की लीलाओं ने दर्शकों को भावविभोर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed