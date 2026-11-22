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बीएसए डॉ. राजेश कुमार ने पोलियो बूथ वाले विद्यालयों को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक खुला रखने और संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही बूथों पर आने वाले बच्चों को मिड-डे मील के तहत हलुआ और खीर वितरित कराने को कहा गया था। इसके बावजूद जिले के कई विद्यालयों पर ताले लटके रहे। जहां बूथ संचालित थे, वहां भी हलुआ-खीर वितरण की व्यवस्था नहीं नजर आई।सभी ब्लॉकों में पल्स पोलियो अभियान के तहत 1108 बूथों पर डेढ़ हजार से अधिक कर्मचारियों को शामिल किया गया था। इसमें विद्यालयों के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता शामिल है। संवाद न्यूज एजेंसी की पड़ताल में आदेशों की जमीनी हकीकत सामने आ गई।अनैठा, बिहार, पिपरौली गढ़िया व नीवरी में लटका मिला तालारविवार सुबह 9:37 बजे उच्च प्राथमिक विद्यालय अनैठा में ताला लटका मिला और परिसर में सन्नाटा पसरा था। 9:40 बजे प्राथमिक विद्यालय अनैठा भी बंद मिला। यहां परिसर में बरात के गद्दे और कुर्सियां पड़ी थीं, जबकि आसपास दोना-पत्तल बिखरे हुए थे। सुबह 9:54 बजे उच्च प्राथमिक विद्यालय बिहार और 9:55 बजे प्राथमिक विद्यालय बिहार में भी ताले लटके मिले। 10:09 बजे प्राथमिक विद्यालय पिपरौली गढ़िया और 10:34 बजे नीवरी विद्यालय भी बंद मिला।नहीं मिला हलुआ और खीरदोपहर 12:33 बजे चंद्रहंसपुरा विद्यालय में बीएलओ नवाब सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षा और आशा पोलियो की खुराक पिलाते मिले। उन्होंने बताया कि 27 बच्चों को खुराक पिलाई जा चुकी है। हलुआ-खीर नहीं दिखने पर बीएलओ ने बताया कि हलुआ बना था और बच्चे खाकर चले गए। इसके बाद हनुमंतपुरा विद्यालय में 29 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, लेकिन यहां हलुआ-खीर नहीं बना था। उधर, महेवा ब्लॉक के निवाड़ीकला में बनाए गए तीनों बूथों पर बीएलओ मौजूद रहे। यहां दिनभर में 250 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, लेकिन हलुआ और खीर का वितरण यहां भी नहीं कराया गया।जिन विद्यालयों में पोलियो बूथ है उन्हें सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही बूथों पर बच्चों को हलवा और खीर का वितरण भी किए जाने के निर्देश दिए थे। अगर किसी भी बूथ पर लापरवाही हुई तो संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. राजेश कुमार, बीएसए