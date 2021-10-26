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गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी शैलेंद्र यादव वर्तमान में इटावा की 28वीं बटालियन पीएसी में आरक्षी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोशल मीडिया पर दीपक बादवा नाम की आईडी से उनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने की जानकारी देकर उन्हें इनारा हेल्थ सर्किल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया।ग्रुप में श्वेता गुप्ता नाम की महिला ने लिंक भेजकर इनारा एप डाउनलोड कराया। ग्रुप के सदस्य आपस में ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा होने की बातें करते थे। इससे उन्हें भी निवेश पर अच्छा लाभ मिलने का भरोसा हो गया। शैलेंद्र ने शुरुआत में आठ अक्तूबर को 10 हजार, 10 अक्तूबर को 12 हजार और 12 अक्तूबर को 10 हजार रुपये जमा किए। इसके बाद उन्हें छोटी-छोटी धनराशि का लाभ दिखाया गया।भरोसा होने पर उन्होंने और उनके भाई ने अलग-अलग बैंक खातों से कई किस्तों में तीन लाख, छह लाख, चार लाख, पांच लाख और अन्य धनराशि ट्रांसफर की। 14 नवंबर तक अलग-अलग खातों में कुल 27,93,662 रुपये जमा करा दिए गए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस लेनदेन से जुड़े बैंक खातों और आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।