Etawah News: ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर पीएसी जवान से 27.93 लाख रुपये ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 24 Nov 2026 12:20 AM IST
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इटावा। ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 28वीं बटालियन पीएसी में तैनात आरक्षी और उनके बड़े भाई से 27.93 लाख रुपये की ठगी कर ली। शुरुआत में छोटी धनराशि निवेश कराने के बाद ठगों ने मुनाफा दिखाकर उनका विश्वास जीत लिया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में कई बार में लाखों रुपये जमा करा लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी शैलेंद्र यादव वर्तमान में इटावा की 28वीं बटालियन पीएसी में आरक्षी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोशल मीडिया पर दीपक बादवा नाम की आईडी से उनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने की जानकारी देकर उन्हें इनारा हेल्थ सर्किल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया।
ग्रुप में श्वेता गुप्ता नाम की महिला ने लिंक भेजकर इनारा एप डाउनलोड कराया। ग्रुप के सदस्य आपस में ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा होने की बातें करते थे। इससे उन्हें भी निवेश पर अच्छा लाभ मिलने का भरोसा हो गया। शैलेंद्र ने शुरुआत में आठ अक्तूबर को 10 हजार, 10 अक्तूबर को 12 हजार और 12 अक्तूबर को 10 हजार रुपये जमा किए। इसके बाद उन्हें छोटी-छोटी धनराशि का लाभ दिखाया गया।
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भरोसा होने पर उन्होंने और उनके भाई ने अलग-अलग बैंक खातों से कई किस्तों में तीन लाख, छह लाख, चार लाख, पांच लाख और अन्य धनराशि ट्रांसफर की। 14 नवंबर तक अलग-अलग खातों में कुल 27,93,662 रुपये जमा करा दिए गए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस लेनदेन से जुड़े बैंक खातों और आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।
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गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी शैलेंद्र यादव वर्तमान में इटावा की 28वीं बटालियन पीएसी में आरक्षी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोशल मीडिया पर दीपक बादवा नाम की आईडी से उनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने की जानकारी देकर उन्हें इनारा हेल्थ सर्किल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया।
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ग्रुप में श्वेता गुप्ता नाम की महिला ने लिंक भेजकर इनारा एप डाउनलोड कराया। ग्रुप के सदस्य आपस में ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा होने की बातें करते थे। इससे उन्हें भी निवेश पर अच्छा लाभ मिलने का भरोसा हो गया। शैलेंद्र ने शुरुआत में आठ अक्तूबर को 10 हजार, 10 अक्तूबर को 12 हजार और 12 अक्तूबर को 10 हजार रुपये जमा किए। इसके बाद उन्हें छोटी-छोटी धनराशि का लाभ दिखाया गया।
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भरोसा होने पर उन्होंने और उनके भाई ने अलग-अलग बैंक खातों से कई किस्तों में तीन लाख, छह लाख, चार लाख, पांच लाख और अन्य धनराशि ट्रांसफर की। 14 नवंबर तक अलग-अलग खातों में कुल 27,93,662 रुपये जमा करा दिए गए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस लेनदेन से जुड़े बैंक खातों और आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।