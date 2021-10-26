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सोमवार शाम करीब 4:30 बजे क्रॉसिंग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन गई। कानपुर से दिल्ली की ओर अप लाइन पर जा रही नेताजी एक्सप्रेस को होम सिग्नल के पास रोकना पड़ा। वहीं, दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही ट्रेन संख्या 15631 बाड़मेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस को भरथना रेलवे स्टेशन यार्ड में रोक दिया गया। विज्ञापन



फाटक बंद नहीं होने की सूचना पर रेल सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और मशक्कत कर क्रॉसिंग को बंद कराया। इसके बाद दोनों ट्रेनों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। (संवाद) सोमवार शाम करीब 4:30 बजे क्रॉसिंग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन गई। कानपुर से दिल्ली की ओर अप लाइन पर जा रही नेताजी एक्सप्रेस को होम सिग्नल के पास रोकना पड़ा। वहीं, दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही ट्रेन संख्या 15631 बाड़मेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस को भरथना रेलवे स्टेशन यार्ड में रोक दिया गया।फाटक बंद नहीं होने की सूचना पर रेल सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और मशक्कत कर क्रॉसिंग को बंद कराया। इसके बाद दोनों ट्रेनों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। (संवाद)

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भरथना। रेलवे स्टेशन के पूर्वी ओर आबादी क्षेत्र में स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 20 बी पर सोमवार की शाम को वाहनों की भीड़ के चलते जाम लग गया। क्रॉसिंग बंद नहीं होने से अप और डाउन दोनों रेल लाइनों पर करीब 10 मिनट तक रेल यातायात प्रभावित रहा।