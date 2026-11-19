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रेलवे लाइन के किनारे स्थित कोऑपरेटिव बैंक से खाद लेने के लिए क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसान इसी अंडरपास से होकर गुजरते हैं। नगला तौर, नगला सलहदी, नगला रामसुंदर, घुराह, जाखन, तिजोरा, नगला विशुन, बाउथ, यादव नगर, तुलसी नगर, खंदिया और फकीरे की मड़ैया समेत कई गांवों के सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन यहां से आवागमन होता है। इसके अलावा लोगों को राजमार्ग तक पहुंचने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है।ग्रामीण आशीष, आलोक, राजू, करु,लाला, रंजीत, पप्पू, पुजारी, राजेंद्र, रिंकू मोहन, दीपक, रवि आदि का कहना है कि अंडरपास में खेतों की सिंचाई का पानी लंबे समय से पानी भरा होने के कारण आवागमन जोखिम भरा हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। जलनिकासी के लिए अंडरपास पर लिखे गए संपर्क नंबर पर कई बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। इससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से अंडरपास में भरे पानी की निकासी कराकर आवागमन सुचारु कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान मनीष जाटव ने बताया रेलवे विभाग को इसके लिए पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है।पूर्वी यार्ड में गेट संख्या 38 सी पर बने अंडरपास में पानी भरे होने की सूचना नहीं हैं। रेलवे के संबंधित अफसर को इस बारे में जानकारी देकर इस समस्या का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। इससे लोगों को आने-जाने में परेशान न हो।-अमित कुमार सिंह, पीआरओ उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज।