Etawah News: अंडरपास में चार से पांच फीट भरा पानी, फंसकर खराब हुईं बाइकें
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 19 Nov 2026 11:31 PM IST
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जसवंतनगर। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर बलरई रेलवे स्टेशन के पूर्वी यार्ड में गेट संख्या 38 सी पर बने अंडरपास में खेतों की सिंचाई का पानी चार से पांच फीट तक भर गया। जलभराव के कारण अंडरपास से कई गांवों के लोगों व स्कूली बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। बृहस्पतिवार को कई बाइक सवार पानी में फंस गए। पानी भरने से उनकी बाइकें खराब हो गईं। वहीं, जलनिकासी के लिए दर्ज नंबर पर लोग फोन करते रहे लेकिन वह उठाना नहीं।
रेलवे लाइन के किनारे स्थित कोऑपरेटिव बैंक से खाद लेने के लिए क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसान इसी अंडरपास से होकर गुजरते हैं। नगला तौर, नगला सलहदी, नगला रामसुंदर, घुराह, जाखन, तिजोरा, नगला विशुन, बाउथ, यादव नगर, तुलसी नगर, खंदिया और फकीरे की मड़ैया समेत कई गांवों के सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन यहां से आवागमन होता है। इसके अलावा लोगों को राजमार्ग तक पहुंचने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है।
ग्रामीण आशीष, आलोक, राजू, करु,लाला, रंजीत, पप्पू, पुजारी, राजेंद्र, रिंकू मोहन, दीपक, रवि आदि का कहना है कि अंडरपास में खेतों की सिंचाई का पानी लंबे समय से पानी भरा होने के कारण आवागमन जोखिम भरा हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। जलनिकासी के लिए अंडरपास पर लिखे गए संपर्क नंबर पर कई बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। इससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
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ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से अंडरपास में भरे पानी की निकासी कराकर आवागमन सुचारु कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान मनीष जाटव ने बताया रेलवे विभाग को इसके लिए पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है।
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पूर्वी यार्ड में गेट संख्या 38 सी पर बने अंडरपास में पानी भरे होने की सूचना नहीं हैं। रेलवे के संबंधित अफसर को इस बारे में जानकारी देकर इस समस्या का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। इससे लोगों को आने-जाने में परेशान न हो।
-अमित कुमार सिंह, पीआरओ उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज।
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रेलवे लाइन के किनारे स्थित कोऑपरेटिव बैंक से खाद लेने के लिए क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसान इसी अंडरपास से होकर गुजरते हैं। नगला तौर, नगला सलहदी, नगला रामसुंदर, घुराह, जाखन, तिजोरा, नगला विशुन, बाउथ, यादव नगर, तुलसी नगर, खंदिया और फकीरे की मड़ैया समेत कई गांवों के सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन यहां से आवागमन होता है। इसके अलावा लोगों को राजमार्ग तक पहुंचने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है।
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ग्रामीण आशीष, आलोक, राजू, करु,लाला, रंजीत, पप्पू, पुजारी, राजेंद्र, रिंकू मोहन, दीपक, रवि आदि का कहना है कि अंडरपास में खेतों की सिंचाई का पानी लंबे समय से पानी भरा होने के कारण आवागमन जोखिम भरा हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। जलनिकासी के लिए अंडरपास पर लिखे गए संपर्क नंबर पर कई बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। इससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
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ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से अंडरपास में भरे पानी की निकासी कराकर आवागमन सुचारु कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान मनीष जाटव ने बताया रेलवे विभाग को इसके लिए पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है।
पूर्वी यार्ड में गेट संख्या 38 सी पर बने अंडरपास में पानी भरे होने की सूचना नहीं हैं। रेलवे के संबंधित अफसर को इस बारे में जानकारी देकर इस समस्या का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। इससे लोगों को आने-जाने में परेशान न हो।
-अमित कुमार सिंह, पीआरओ उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज।