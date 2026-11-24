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शहर के साबितगंज में फूलों की बड़ी मंडी है। यहां फूल विक्रेताओं की कई दुकानें हैं। फूलों के कारोबारी शादी वाले घरों में मांग के मुताबिक विभिन्न किस्म के फूलों की आपूर्ति करा रहे हैं। साज-सज्जा के लिए कृत्रिम फूलों की मांग भी बढ़ गई है। फूल विक्रेता शहजाद ने बताया कि 20 दिन में गेंदा और गुलाब के दाम दोगुना हो गए हैं। बाजार में अब गेंदा 120 रुपये किलो और गुलाब 400 किलो बिक रहा है। फूलों की आपूर्ति स्थानीय मंडी समेत दिल्ली से हो रही है। शादियों के सीजन में कारोबार भी दोगुना हो गया है। गुलाब के फूलों की जयमाला 500 से पांच हजार रुपये, गाड़ी की सजावट दो हजार रुपये, घर सजाने के लिए पांच हजार रुपये और मंडप सजाने के लिए पांच से दस हजार रुपये तक की बुकिंग की जा रही है।फूलों के गहनों का बढ़ा क्रेजफूल विक्रेता मोहम्मद हसन ने बताया कि इस समय हल्दी व मेहंदी की रस्म में फूलों के गहनों का क्रेज बढ़ा है। दुल्हनें फूल के बने हुए गहने अधिक पसंद कर रही हैं। कई तरह के व महंगे फूलों का प्रयोग कर इसे बनाया जाता है। इसको बनाने में कई घंटे खर्च होते हैं। कारीगर फूल के गहने बनाने में 15 से 20 हजार रुपये लेते हैं। इसके अलावा दुल्हन के लिए फूलों की ओढ़नी का भी काफी प्रचलन है जो 10 से 12 हजार रुपये में तैयार होती है।