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कस्बे के बाजपेयी नगर निवासी शकील शुक्रवार रात करीब नौ बजे बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे। आरोप है कि रास्ते में रिश्ते के जीजा राजू ने गाली-गलौज शुरू कर दी थी। रेलवे फाटक के पास विरोध करने पर शकील के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद भरथना रोड पर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ था। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था। आरोप है कि कुछ देर बाद पाली बंबा के पास राजू और आतिव ने शकील को घेर लिया था।यहां उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल शकील को पुलिस एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कार्यवाहक इंस्पेक्टर क्राइम पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर रविवार शाम प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।