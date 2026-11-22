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ग्राम भरईपुर निवासी हरि सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में उसका एक प्लॉट है, जिस पर छप्पर रखा हुआ है। आरोप है कि रविवार रात करीब 12 बजे नामजद पिता-पुत्र ने शराब के नशे में छप्पर में आग लगा दी। इससे अंदर रखा भूसा, चार बड़ी और चार छोटी तिरपाल के साथ ही 50 बोरा खाली बारदाना जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से बिजली लाइन के तार भी जल गए। इससे उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ।आग लगाने के करीब 30 मिनट बाद आरोपी पिता-पुत्र ने ही उसे फोन कर छप्पर में आग लगने की जानकारी दी और जल्द पहुंचकर बुझाने को कहा। इसके बाद वह परिजन और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा और डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि आग लगने की घटना उनके संज्ञान में नहीं है और न ही अभी कोई शिकायती पत्र मिला है। फिर भी मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।