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ताखा क्षेत्र के कुदरैल गांव निवासी प्रदीप कुमार ने एसडीएम को बताया कि वर्ष 2022 में उसने गांव में जमीन खरीदी थी। बैनामा कराने के बाद दाखिल-खारिज के लिए सोनू से संपर्क किया। सोनू ने खर्च और रिश्वत के नाम पर प्रदीप और उसकी पत्नी प्रतिमा से साढ़े सात हजार रुपये ले लिए। जल्द काम कराने का भरोसा देकर उन्हें लगातार तहसील बुलाता रहा, लेकिन हर बार अगले महीने आने की तारीख देकर टाल देता था। इस तरह चार साल तक किसान तारीखों के फेर में फंसा रहा।बुधवार को प्रदीप पत्नी के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी। एसडीएम ने कर्मचारियों को भेजकर सोनू को तलब किया। पूछताछ में पता चला कि सोनू न तो किसी अधिवक्ता का मुंशी है और न ही बैनामा लेखक, बल्कि मुंशी बनकर लोगों को गुमराह कर रहा था।एसडीएम विजय प्रकाश मिश्रा ने उससे तत्काल साढ़े सात हजार रुपये वापस कराए और राजस्व कर्मचारियों को निर्देश देकर किसान की जमीन का दाखिल-खारिज करा दिया। सोनू को फटकार लगाकर तहसील परिसर से बाहर कर दिया गया। दोबारा तहसील परिसर में दिखाई न देने की चेतावनी दी गई। किसान और उसकी पत्नी ने एसडीएम का आभार जताया। एसडीएम विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि किसान की रकम वापस कराई गई और दाखिल-खारिज भी करा दिया गया।