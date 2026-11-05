Etawah News: कृष्ण-रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर

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उन्होंने धर्म, प्रेम, मित्रता और भक्ति का संदेश दिया। आचार्य ने बताया कि श्रीकृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को भयमुक्त किया। रुक्मिणी को आराध्य मानने पर भगवान ने उनसे विधि-विधान से विवाह किया। सुदामा चरित्र में श्रीकृष्ण ने अपने बालसखा सुदामा की दरिद्रता दूर की। भगवान ने बिना कुछ मांगे ही सुदामा को धनवान बना दिया।आचार्य ने कहा कि भगवान के लिए धन-दौलत नहीं, भक्त का सच्चा प्रेम और समर्पण महत्वपूर्ण है। कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा परिसर भक्तिमय बना रहा। (संवाद)