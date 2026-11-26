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गुरुवार को बाबा भीमराव आंबेडकर संयुक्त जिला अस्पताल में सुबह आठ से ही मरीजों की भीड़ लगना शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे तक 950 नए मरीजों ने पंजीकरण करवाया। इसमें सर्दी की वजह से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या अधिक थी। इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, तेज बुखार आदि के 348 मरीज पहुंचे थे। इसमें 196 बच्चे, 60 महिलाएं जबकि 92 बुजुर्ग शामिल थे। इसमें 62 बच्चे कोल्ड फीवर से ग्रस्त मिले।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ कोल्ड फीवर के मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। सर्दी से पहले सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार के मरीजों की अधिक संख्या चार गुनी तक बढ़ गई है। उन्होंने बच्चों की अच्छे से जांच करने के बाद बच्चों को दवाई लिखी। साथ ही सलाह दी कि ठंड के मौसम में जरा सी लापरवाही बच्चों को बीमार कर सकती है। इसलिए ठंड में बचाव को सर्दी में ध्यान दें। बीमार पड़ने पर तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं।सर्दी में इन बातों का रखें ध्यान-सुबह-शाम पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर रखें।-ठंडे पानी का बिल्कुल भी न पिएं।-सुबह बच्चों को ठंडे पानी से दूर रखें।-जरूरत पड़ने पर ही बच्चों को घर से बाहर निकालें।-कोल्ड ड्रिंक व आइसक्रीम का प्रयोग न करें।-बीमार पड़ने पर झोलाछाप से इलाज न करवाएं।-एमबीबीएस डॉक्टर से ही दवा लें।