Etawah News: सड़क पर बिखरी गिट्टियों पर फिसली बाइक, चाचा-भतीजा गंभीर

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मीठेपुर निवासी अभिषेक (22) ने बताया अपने चाचा राजपाल (29) के साथ रविवार सुबह बाइक से भिंड जाने के लिए घर से निकले थे। जौनई चौकी के पास सड़क पर पड़ी गिट्टियों पर अचानक बाइक फिसल गई और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को आयुर्विज्ञान विवि रेफर कर दिया। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़ी-बड़ी गिट्टियां बिखरी होने से बाइक फिसलकर हादसे का शिकार हुई। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क पर फैली गिट्टियों को तत्काल हटवाने और यातायात व्यवस्था सुरक्षित बनाने की मांग की है।(संवाद)