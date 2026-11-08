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Etawah News: सड़क पर बिखरी गिट्टियों पर फिसली बाइक, चाचा-भतीजा गंभीर

Sun, 08 Nov 2026 08:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 08 Nov 2026 08:28 PM IST
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Bike skids on gravel scattered on the road; uncle and nephew sustain serious injuries
जसवंतनगर। आगरा-कानपुर नेशन हाईवे पर जौनई चौकी के पास बॉर्डर पर सड़क पर बिखरी गिट्टियों से बाइक फिसलने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार चाचा और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद आयुर्विज्ञान विवि रेफर कर दिया गया।
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मीठेपुर निवासी अभिषेक (22) ने बताया अपने चाचा राजपाल (29) के साथ रविवार सुबह बाइक से भिंड जाने के लिए घर से निकले थे। जौनई चौकी के पास सड़क पर पड़ी गिट्टियों पर अचानक बाइक फिसल गई और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
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जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को आयुर्विज्ञान विवि रेफर कर दिया। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़ी-बड़ी गिट्टियां बिखरी होने से बाइक फिसलकर हादसे का शिकार हुई। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क पर फैली गिट्टियों को तत्काल हटवाने और यातायात व्यवस्था सुरक्षित बनाने की मांग की है।(संवाद)
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