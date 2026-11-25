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सौरिख के नादमऊ के गांव उदयपुर निवासी जितेंद्र कुमार राजपूत (35) बाइक से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जलेसर घाट जा रहे थे। साथ में पत्नी सोनी (32) और बेटी आरती (11) भी थी। मंगलवार सुबह करीब सात बजे अमोलर चौराहा पर अचानक सामने से दौड़ कर आया सांड़ बाइक से टकरा गया। विज्ञापन

इससे बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला और एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सौरिख के नादमऊ के गांव उदयपुर निवासी जितेंद्र कुमार राजपूत (35) बाइक से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जलेसर घाट जा रहे थे। साथ में पत्नी सोनी (32) और बेटी आरती (11) भी थी। मंगलवार सुबह करीब सात बजे अमोलर चौराहा पर अचानक सामने से दौड़ कर आया सांड़ बाइक से टकरा गया।इससे बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला और एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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अमोलर। मवैया ऊंचा मार्ग पर गंगा स्नान करने जा रहे एक युवक की बाइक अमोलर चौराहा पर सांड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दंपती और उनकी बेटी घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाइक चालक हेलमेट लगाए थे।