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ग्वालियर की ओर से गिट्टी लेकर आ रहे दो डंपर उदी गांव और चंबल पुल के बीच अचानक खराब हो गए। हाईवे पर दोनों भारी वाहनों के खड़े होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। देखते ही देखते वाहनों की कतार यूपी-एमपी सीमा तक पहुंच गई। जाम में रोडवेज बसें, कारें, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहन फंस गए। इसी दौरान मरीज लेकर ग्वालियर जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। एंबुलेंस को रास्ता न मिलने से मरीज और उसके परिजन की परेशानी बढ़ गई।जरूरी काम से निकले लोग भी घंटों जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार, हाईवे पर पहले से ही चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके चलते वाहनों का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के खराब होने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। सूचना पर थाना बढ़पुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोकलेन मशीन की मदद से दोनों डंपरों को सड़क से किनारे करवाया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु हो सका।जाम खुलने के बाद भी चंबल पुल के आसपास वाहन काफी देर तक रेंगते रहे। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आधे घंटे में एंबुलेंस को निकलवा दिया गया था। दो ट्रक खराब होने से जाम लगा था। उन्हें हटवाकर यातायात सामान्य करा दिया गया।