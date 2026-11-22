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असदपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार गोलगप्पे का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उपासना (17) दसवीं पास थी। सात बेटियों में दो बड़ी बेटियां साधना और उपासना पहली पत्नी रीना से हैं, जिनसे उनका तलाक हो चुका है। पांच बेटियां दूसरी पत्नी सुधा देवी से हैं। दो महीने पहले उपासना की गोद भराई की रस्म हुई थी और फरवरी में उसकी शादी होनी थी। शनिवार को प्रदीप अपनी पत्नी सुधा देवी के साथ औरैया में रिश्तेदारी में गए थे।पिता के मुताबिक घर पर उपासना अकेली थी। शाम को छोटी बेटियां स्कूल से लौटीं तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसियों ने प्लॉट से छत के रास्ते घर में प्रवेश किया तो उपासना फंदे पर लटकी मिली। जानकारी पर प्रदीप और उनकी पत्नी घर पहुंचे। मोहल्ले के लोगों की मदद से युवती को नीचे उतारा गया और पुलिस को सूचना दी गई।थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।