विज्ञापन





पुलिस किशोरी को उसकी मां सहित थाने ले आई। बाद में महिला पुलिसकर्मी की निगरानी में उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।(संवाद)

विज्ञापन

इकदिल। थाना क्षेत्र के ग्राम कुशगवां बादशाहपुर में बाल विवाह की सूचना पर पुलिस ने किशोरी को संरक्षण में ले लिया। उसकी शादी 23 नवंबर को प्रस्तावित थी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सूचना मिलने पर एएचटीयू और इकदिल पुलिस की संयुक्त टीम गांव पहुंची।