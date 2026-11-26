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बुधवार रात बालिका परिजनों के साथ एक शादी समारोह में गई थी। वहां हलवाई का काम कर रहे मोहल्ला कायस्थान निवासी विजय यादव ने उसे चॉकलेट का लालच दिया। वह बालिका को पास के आलू के खेत में ले गया और दुष्कर्म की कोशिश की। कुछ लोगों की नजर पड़ने पर आरोपी मौके से भाग निकला। घटना के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने विजय यादव के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की।सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार तड़के पुलिस को आरोपी के सैयद बाबा देवस्थान के पास छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।